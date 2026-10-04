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    Япония выразила США протест после убийства женщины на Окинаве

    Другие страны
    • 04 октября, 2026
    • 09:04
    Япония выразила США протест после убийства женщины на Окинаве

    Япония выразила командованию Вооруженных сил США решительный протест в связи с убийством жительницы префектуры Окинава, в котором подозревается американский морпех.

    Как передает Report со ссылкой на Kyodo, об этом заявил министр обороны Японии Синдзиро Коидзуми.

    "Это совершенно возмутительно и непростительно. Мы испытываем глубокое негодование", - сказал он.

    Ранее полиция Окинавы задержала 20-летнего военнослужащего Корпуса морской пехоты США по подозрению в убийстве и ограблении 39-летней местной жительницы. Он проходит службу на американской авиабазе Футэмма.

    Тело женщины обнаружили в номере отеля. По данным полиции, камеры видеонаблюдения зафиксировали, как она вошла в номер вместе с подозреваемым. Позднее военнослужащий покинул его один. Следствие также установило, что у погибшей пропали личные вещи.

    Синдзиро Коидзуми Япония
    Yaponiya Okinavadakı qətllə bağlı ABŞ hərbçilərinə etiraz edib
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