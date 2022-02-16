Япония выразила России протест из-за стрельб у Итурупа

Правительство Японии выразило России протест по дипломатическим каналам из-за учебных стрельб, которые, по данным японской стороны, с 16 по 28 февраля проводятся в водах близ острова Итуруп.

Правительство Японии выразило России протест по дипломатическим каналам из-за учебных стрельб, которые, по данным японской стороны, с 16 по 28 февраля проводятся в водах близ острова Итуруп.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС.

Российская сторона заранее уведомила власти Японии о готовящихся стрельбах. "Мы считаем неприемлемым усиление военного присутствия [РФ] на четырех северных островах", - приводит агентство Kyodo слова формулировки протеста.

Москва и Токио много десятилетий ведут консультации с целью выработки мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием на пути к этому остаются разногласия по поводу прав на южную часть Курил. После окончания войны весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако Япония оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы прилегающих мелких необитаемых островов.