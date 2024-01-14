Япония выразила "решительный протест" КНДР

Япония выразила решительный протест КНДР в связи с ракетным пуском.

Япония выразила решительный протест КНДР в связи с ракетным пуском.

Как передает Report , об этом говорится в отчете, опубликованном на сайте Минобороны Японии.

"Ракета преодолела не менее 500 км, достигла максимальной высоты 50 км, упав в Японском море за пределами исключительной экономической зоны нашей страны", - сообщило ведомство.

В отчете подчеркивается, что японские власти "выразили решительный протест КНДР в связи с произошедшим". Согласно документу Минобороны, Япония продолжит сбор и анализ информации в тесном сотрудничестве с США и Республикой Корея.

Состоявшийся запуск ракеты КНДР стал первым в 2024 году. 18 декабря 2023 года КНДР осуществила запуск межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-18".