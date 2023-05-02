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Япония выразила протест Южной Корее

Япония выразила протест Южной Корее Правительство Японии по дипломатическим каналам во вторник выразило протест Южной Корее из-за посещения группой парламентариев республики островов Такэсима (Токто), которые являются предметом территориального спора между двумя странами.
Другие страны
2 мая 2023 г. 18:35
Япония выразила протест Южной Корее

Правительство Японии по дипломатическим каналам во вторник выразило протест Южной Корее из-за посещения группой парламентариев республики островов Такэсима (Токто), которые являются предметом территориального спора между двумя странами.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Kyodo.

Подчеркивается, что японская сторона назвала визит депутатов Южной Кореи на эти острова неприемлемым.

Протест был заявлен на фоне предстоящей поездки премьер-министра Японии Фумио Кисиды в Южную Корею, которая запланирована на 7-8 мая. Визит главы японского правительства в Республику Корея станет первым за пять лет.

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