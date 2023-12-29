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Япония выразила протест Южной Корее из-за учений у спорных островов

Япония выразила протест Южной Корее из-за учений у спорных островов Правительство Японии выразило протест Южной Корее из-за военных учений у спорных островов Такэсима.
Другие страны
29 декабря 2023 г. 19:40
Япония выразила протест Южной Корее из-за учений у спорных островов

Правительство Японии выразило протест Южной Корее из-за военных учений у спорных островов Такэсима.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, представителю южнокорейского посольства в Японии было заявлено, что подобные действия "абсолютно неприемлемы и крайне прискорбны".

О проведении военных маневров в этом районе ранее со ссылкой на источники сообщило агентство Yonhap.

Такэсима (Токто) – это группа небольших островов общей площадью 0,188 кв. км, расположенных к востоку от Корейского полуострова. Эти необитаемые скалистые территории стали предметом международного спора после 1945 года. В настоящее время острова контролируются ВС Южной Кореи.

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