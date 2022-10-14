Япония выразила протест в связи с запуском ракеты КНДР

Япония заявила протест по дипломатическим каналам Пхеньяну в связи с очередным, уже 27-м с начала года, запуском баллистической ракеты.

Япония заявила протест по дипломатическим каналам Пхеньяну в связи с очередным, уже 27-м с начала года, запуском баллистической ракеты.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил глава японского Минобороны Ясукадзу Хамада.

По его словам, Япония подала протест Северной Корее через свое посольство в Пекине.

Хамада заявил, что действия КНДР "угрожают миру и безопасности Японии и международного сообщества".

Он отметил, что министерство обороны Японии собирает и анализирует информацию о произведенном пуске.

Токио не исключает, что в пятницу Пхеньяном было запущено более одной ракеты, добавил министр.