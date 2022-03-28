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Япония выразила протест России из-за военных учений на Курильских островах

Япония выразила протест России из-за военных учений на Курильских островах Правительство Японии 25 марта направило властям России протест в связи с проведением военных учений на Курильских островах.
Другие страны
28 марта 2022 г. 12:32
Япония выразила протест России из-за военных учений на Курильских островах

Правительство Японии 25 марта направило властям России протест в связи с проведением военных учений на Курильских островах.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в понедельник на пресс-конференции в Токио сообщил генеральный секретарь японского кабинета министров Хирокадзу Мацуно.

"25 марта мы заявили по дипломатическим каналам, что маневры и другие формы военного усиления России на четырех северных островах не соответствуют позиции нашей страны и являются неприемлемыми, в связи с чем был выражен протест", - сказал Мацуно.

В предыдущий раз Токио направил Москве протест 11 марта из-за этапа боевого слаживания, который стартовал на Курильских островах.

21 марта МИД РФ заявил, что Москва прекращает переговоры с Токио по мирному договору из-за введения Японией односторонних ограничений в отношении России в связи с ситуацией в Украине. Также было принято решение о прекращении безвизовых поездок граждан Японии на основе соглашений о безвизовых обменах между южными Курильскими островами РФ и Японией от 1991 года и о максимально облегченных посещениях бывшими японскими жителями островов мест своего прежнего проживания от 1999 года.

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Версия на английском языке Japan protests at Russian military drills in Kuril Islands

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