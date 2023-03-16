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Япония выразила протест КНДР в связи с запуском ракеты

Япония выразила протест КНДР в связи с запуском ракеты Правительство Японии выразило протест КНДР в связи с запуском баллистической ракеты.
Другие страны
16 марта 2023 г. 05:09
Япония выразила протест КНДР в связи с запуском ракеты

Правительство Японии выразило протест КНДР в связи с запуском баллистической ракеты.

Как передает Report, об этом сообщил на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно.

"Мы выразили протест Северной Корее через посольство Японии в Пекине. Подобные действия угрожают безопасности нашей страны и всего региона", - сказал он.

В японском Минобороны ранее отметили, что баллистическая ракета, запущенная КНДР, была межконтинентальной. Максимальная высота ее полета превысила 6 тыс. км, продолжительность составила порядка 70 минут, а дальность - несколько тысяч километров.

В оборонном ведомстве подчеркнули, что судоходство и воздушное сообщение в районе падения ракеты не было нарушено, она упала за пределами исключительной экономической зоны Японии в Японском море в 200 км от острова Хоккайдо.

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Версия на азербайджанском языке Yaponiya Şimali Koreyanın raket buraxılışına etiraz edib

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