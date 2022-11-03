О нас

Япония выразила протест КНДР в связи с запуском ракет

Япония выразила протест КНДР в связи с запуском ракет Правительство Японии выразило протест властям КНДР в связи с осуществленным в четверг запуском ракет.
Другие страны
3 ноября 2022 г. 06:46
Япония выразила протест КНДР в связи с запуском ракет

Правительство Японии выразило протест властям КНДР в связи с осуществленным в четверг запуском ракет.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил журналистам генеральный секретарь японского кабинета министров Хирокадзу Мацуно.

"В связи с запуском ракет мы немедленно выразили суровый протест КНДР по линии посольства в Пекине", - подчеркнул он.

Ранее министр обороны Японии Ясукадзу Хамада заявил, что все три запущенные КНДР ракеты являлись, предположительно, баллистическими. Они упали в Японское море, ни одна из них не пролетала над территорией Японии. Одна из трех запущенных ракет, согласно данным министра, пролетела 750 км, а максимальная высота ее полета составила 2 тыс. км. Премьер-министр Японии Фумио Кисида отметил, что первая запущенная КНДР ракета могла быть межконтинентальной.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Yaponiya Şimali Koreyaya etirazını bildirib

Экслюзивные новости

Украинский депутат: Турция и ООН должны продолжать переговоры с РФ для сохранения в силе зернового соглашения
Украинский депутат: Турция и ООН должны продолжать переговоры с РФ для сохранения в силе зернового соглашения
1 ноября 2022 г. 16:33
ВБ: С Азербайджаном обсуждаются приоритетные сферы по цифровизации
ФотоВБ: С Азербайджаном обсуждаются приоритетные сферы по цифровизации
1 ноября 2022 г. 11:39
Еще одно новшество в обязательном страховании автомобилей: что получат граждане и страховые компании?
Еще одно новшество в обязательном страховании автомобилей: что получат граждане и страховые компании?
1 ноября 2022 г. 10:47
Алексей Кулеба рассказал о последствиях новых атак на Киевскую область
Алексей Кулеба рассказал о последствиях новых атак на Киевскую область
28 октября 2022 г. 15:09
Заместитель госсекретаря: Финские компании ищут возможности для бизнеса в Азербайджане
Заместитель госсекретаря: Финские компании ищут возможности для бизнеса в Азербайджане
28 октября 2022 г. 13:21
Алексей Кулеба : Мы нацелены на победу, других мыслей у нас нет
Алексей Кулеба : Мы нацелены на победу, других мыслей у нас нет
28 октября 2022 г. 11:07
Агентство: Не предусмотрено квот на число сотрудников СМИ для внесения в медиа-реестр
Агентство: Не предусмотрено квот на число сотрудников СМИ для внесения в медиа-реестр
27 октября 2022 г. 12:05
Прорыв водопровода в Ясамальском районе признан страховым случаем
Прорыв водопровода в Ясамальском районе признан страховым случаем
26 октября 2022 г. 17:30
Глава департамента: Турция готова поделиться с Азербайджаном всем, что у нее есть
Глава департамента: Турция готова поделиться с Азербайджаном всем, что у нее есть
25 октября 2022 г. 15:51
Офицеры ВС Азербайджана: В составе армянских вооруженных формирований были наемники
ФотоОфицеры ВС Азербайджана: В составе армянских вооруженных формирований были наемники
25 октября 2022 г. 14:31

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi