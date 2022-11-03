Япония выразила протест КНДР в связи с запуском ракет

Правительство Японии выразило протест властям КНДР в связи с осуществленным в четверг запуском ракет.

Правительство Японии выразило протест властям КНДР в связи с осуществленным в четверг запуском ракет.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил журналистам генеральный секретарь японского кабинета министров Хирокадзу Мацуно.

"В связи с запуском ракет мы немедленно выразили суровый протест КНДР по линии посольства в Пекине", - подчеркнул он.

Ранее министр обороны Японии Ясукадзу Хамада заявил, что все три запущенные КНДР ракеты являлись, предположительно, баллистическими. Они упали в Японское море, ни одна из них не пролетала над территорией Японии. Одна из трех запущенных ракет, согласно данным министра, пролетела 750 км, а максимальная высота ее полета составила 2 тыс. км. Премьер-министр Японии Фумио Кисида отметил, что первая запущенная КНДР ракета могла быть межконтинентальной.