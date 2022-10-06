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Япония выразила протест КНДР из-за очередного ракетного запуска

Япония выразила протест КНДР из-за очередного ракетного запуска Правительство Японии выразило КНДР протест из-за проведенного в четверг запуска двух баллистических ракет в сторону Японского моря.
Другие страны
6 октября 2022 г. 07:24
Япония выразила протест КНДР из-за очередного ракетного запуска

Правительство Японии выразило КНДР протест из-за проведенного в четверг запуска двух баллистических ракет в сторону Японского моря.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил журналистам в Токио министр обороны Ясукадзу Хамада.

"Мы выразили решительный протест по дипломатическим каналам в Пекине. Подобные действия нарушают резолюции Совета Безопасности ООН", - сказал он. По словам министра, КНДР в последнее время значительно активизировала проведение ракетных испытаний, что "ведет к эскалации напряженности и угрожает Японии, прилегающему региону и миру в целом".

Одна из двух запущенных КНДР 6 октября баллистических ракет преодолела расстояние в 350 км, другая - 800 км, сообщил Хамада. "Одна ракета преодолела расстояние в 350 км при максимальной высоте полета 100 км. Другая ракета преодолела около 800 км, поднявшись на высоту 50 км", - пояснил он. По словам Хамады, предположительно, траектории их полета были нестандартными.

Как отметил министр, обе ракеты упали в Японском море за пределами исключительной экономической зоны его страны. Информации о каком-либо ущербе морским судам не поступало.

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