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Япония выразила протест Китаю из-за вторжения кораблей в зону у островов Сенкаку

Япония выразила протест Китаю из-за вторжения кораблей в зону у островов Сенкаку Власти Японии направили официальный протест Китаю после того, как четыре корабля китайской береговой охраны вошли в территориальные воды Японии у спорных островов Сенкаку в Восточно-Китайском море.
Другие страны
12 февраля 2025 г. 14:37
Япония выразила протест Китаю из-за вторжения кораблей в зону у островов Сенкаку

Власти Японии направили официальный протест Китаю после того, как четыре корабля китайской береговой охраны вошли в территориальные воды Японии у спорных островов Сенкаку в Восточно-Китайском море.

Как передает Report со ссылкой на японские СМИ, инцидент произошел утром в среду, а корабли покинули воды ближе к полудню.

Генеральный секретарь кабинета министров Ёсимаса Хаяси назвал действия китайской стороны “нарушением международного права” и подчеркнул, что Токио намерен твердо защищать свои территориальные воды и воздушное пространство.

“Это действительно прискорбно и неприемлемо. Мы ответим Китаю спокойно, но решительно”, — заявил он.

Сенкаку, находящиеся под управлением Японии, остаются предметом территориального спора с Китаем, который также претендует на эти необитаемые острова.

Инцидент стал вторым за год случаем вторжения китайских судов в японские воды вокруг Сенкаку. Он произошел спустя несколько дней после встречи премьер-министра Японии Сигэру Исибы с президентом США Дональдом Трампом, на которой стороны подтвердили, что договор о безопасности между двумя странами распространяется на защиту островов Сенкаку.

Власти Японии заверили, что предпримут все необходимые меры для мониторинга ситуации и защиты своих границ.

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