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Япония выразила протест Китаю из-за нарушения своего воздушного пространства

Япония выразила протест Китаю из-за нарушения своего воздушного пространства Япония выразила протест КНР из-за нарушения ее военным самолетом японского воздушного пространства в районе островов Дандзё.
Другие страны
26 августа 2024 г. 14:14
Япония выразила протест Китаю из-за нарушения своего воздушного пространства

Япония выразила протест КНР из-за нарушения ее военным самолетом японского воздушного пространства в районе островов Дандзё.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил МИД Японии.

Как отмечается, замглавы внешнеполитического ведомства Масатака Окано вызвал в МИД временного поверенного в делах КНР. Дипломату выразили протест японской стороны и потребовали принять меры для недопущения подобных инцидентов в будущем.

В связи с нарушением воздушного пространства Японии китайским самолетом Y-9 в небо были подняты истребители Сил самообороны Японии.

По данным СМИ, нарушение воздушного пространства Японии китайским самолетом зафиксировано впервые.

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