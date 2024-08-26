Япония выразила протест Китаю из-за нарушения своего воздушного пространства

Япония выразила протест КНР из-за нарушения ее военным самолетом японского воздушного пространства в районе островов Дандзё.

Япония выразила протест КНР из-за нарушения ее военным самолетом японского воздушного пространства в районе островов Дандзё.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил МИД Японии.

Как отмечается, замглавы внешнеполитического ведомства Масатака Окано вызвал в МИД временного поверенного в делах КНР. Дипломату выразили протест японской стороны и потребовали принять меры для недопущения подобных инцидентов в будущем.

В связи с нарушением воздушного пространства Японии китайским самолетом Y-9 в небо были подняты истребители Сил самообороны Японии.

По данным СМИ, нарушение воздушного пространства Японии китайским самолетом зафиксировано впервые.