Япония выразила протест Китаю из-за корабля у спорных островов

Баку. 9 июня. REPORT.AZ/ Власти Японии выразили протест послу Китая в Токио после того, как китайский корабль появился вблизи спорных островов Сенкаку (Дяоюйдао) в Восточно-Китайском море, сообщает Report со ссылкой на Би-би-си.

Замглавы МИД Японии Акитака Сайки потребовал немедленного отвода китайских кораблей и заявил, что острова являются неотъемлемой частью японской территории, как исторически, так и по международным законам.

Японские СМИ также сообщают, что в этом же районе были замечены и российские военные суда.

Министерство обороны Китая заявило, что изучает сообщения японской стороны. При этом оно отметило, что китайские корабли имеют полное право находиться в акватории островов.

Спорные острова Сенкаку находятся вблизи потенциальных запасов нефти и газа. В течение десятилетий они служат источником напряженности между Китаем и Японией.

В 2012 году правительство Японии выкупило три острова этого архипелага у их японского владельца, что вызвало массовые протесты в городах Китая.