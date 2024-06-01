Япония выразила обеспокоенность по поводу военной активности Китая

Министр обороны Японии Минору Кихара выразил серьезную обеспокоенность по поводу возросшей военной активности Пекина в регионе.

Министр обороны Японии Минору Кихара выразил серьезную обеспокоенность по поводу возросшей военной активности Пекина в регионе.

Как передает Report со ссылкой на информационное агентство Kyodo, об этом он сообщил время переговоров со своим китайским коллегой Донг Джуном в рамках сингапурского форума по безопасности "Диалог Шангри-Ла".

Кихара заявил, что двум странам необходимо обсудить "много проблем безопасности", таких как территориальный спор в Восточно-Китайском море и активизация совместной военной деятельности Пекина и России вокруг Японии.

Кихара также выразил настороженность Японии по поводу роста напряженности в Южно-Китайском море. Он подчеркнул важность обеспечения мира и стабильности в Тайваньском проливе, призвав к урегулированию споров путем прямых переговоров.