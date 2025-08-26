О нас

Япония выразила Китаю протест из-за новой морской платформы в спорном районе

Правительство Японии выразило протест Китаю из-за планов по строительству новой установки в спорном районе Восточно-Китайского моря.
26 августа 2025 г. 09:20
Япония выразила Китаю протест из-за новой морской платформы в спорном районе

Правительство Японии выразило протест Китаю из-за планов по строительству новой установки в спорном районе Восточно-Китайского моря.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил генсек японского кабмина Ёсимаса Хаяси.

"Мы подтвердили намерение Китая возвести еще одну установку в Восточно-Китайском море восточнее географической равноудаленной линии. Мы считаем крайне прискорбным, что Китай осуществляет односторонние действия в этом районе, пока не разграничены исключительные экономические зоны и континентальный шельф", - сказал он, отметив, что Китаю по дипломатическим каналам был заявлен решительный протест.

Токио периодически выражает подобные протесты в связи с деятельностью Китая, ведущего активное бурение непосредственно у линии, которая, по мнению Токио, должна разграничивать эксклюзивные экономические зоны двух стран. Правительство Японии полагает, что таким образом КНР пытается выкачивать природный газ из месторождений под морским дном, на которые, как предполагается, может иметь права и Япония. По данным японской стороны, в указанном районе Китай оперирует 20 стационарными буровыми установками.

