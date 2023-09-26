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Япония выдвинула инициативу по переговорам о ядерной сделке с Ираном

Япония выдвинула инициативу по переговорам о ядерной сделке с Ираном Японская сторона выдвинула инициативу, направленную на возобновление переговоров вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).
Другие страны
26 сентября 2023 г. 12:57
Япония выдвинула инициативу по переговорам о ядерной сделке с Ираном

Японская сторона выдвинула инициативу, направленную на возобновление переговоров вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян.

"Мы поддерживаем конструктивную роль, которая Япония играет в деле возобновления ядерной сделки", - отметил Абдоллахиян в интервью агентству Kyodo. Глава иранского внешнеполитического ведомства не привел никаких деталей японской инициативы. По его словам, предложение было передано ему японской стороной еще в августе, когда Абдоллахиян посещал Токио с официальным визитом. Глава МИД Ирана добавил, что любая инициатива японской стороны, которая укладывается "в интересы Ирана", будет рассмотрена Тегераном положительно.

В 2015 году "пятерка" постоянных членов Совбеза ООН и Германия подписали с Ираном СВПД, нацеленный на преодоление кризиса вокруг иранской ядерной программы. Предыдущий президент США Дональд Трамп принял в 2018 году решение о выходе из этой договоренности. Действующий глава американской администрации Джо Байден, представляющий партию демократов, неоднократно сигнализировал о готовности вернуть Вашингтон в ядерную сделку.

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Версия на английском языке Japan puts forward initiative to negotiate nuclear deal with Iran

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