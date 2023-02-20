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Япония выделит Украине дополнительную финансовую помощь

Япония выделит Украине дополнительную финансовую помощь Япония выделит Украине новую финансовую поддержку в размере 5,5 млрд долларов США.
Другие страны
20 февраля 2023 г. 18:20
Япония выделит Украине дополнительную финансовую помощь

Япония выделит Украине новую финансовую поддержку в размере 5,5 млрд долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на AFP, об этом заявил премьер-министр страны Фумио Кисида.

По данным офиса премьер-министра, Япония уже предоставила Украине финансовую поддержку в 600 млн долларов вместе с экстренной гуманитарной помощью на сотни миллионов долларов.

"Но все еще есть необходимость помочь людям, чьи средства к существованию были уничтожены войной, и восстановить разрушенную инфраструктуру. Мы решили предоставить дополнительную финансовую поддержку в размере 5,5 млрд долларов США", - сказал Кишида, выступая на симпозиуме аналитических центров в Токио.

Премьер-министр Японии также объявил, что проведет видеоконференцию лидеров G7 с президентом Украины Владимиром Зеленским 24 февраля, в годовщину полномасштабного вторжения РФ в Украину.

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