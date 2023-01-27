Япония выделит средства для оборудования убежищ на случай ракетных атак

Правительство Японии рассматривает вопрос о выделении государственных субсидий для укрепления имеющихся или оборудования новых убежищ для населения на случай ракетных атак.

Правительство Японии рассматривает вопрос о выделении государственных субсидий для укрепления имеющихся или оборудования новых убежищ для населения на случай ракетных атак.

Как передает Report , об этом сообщила газета Nikkei со ссылкой на источники.

Положение о необходимости эвакуационных пунктов на случай угроз содержится в обновленной стратегии национальной безопасности, однако в ней не приводится деталей на этот счет. В Японии на настоящий момент зарегистрировано 52 490 убежищ, которые можно в той или иной мере использовать в случае ракетных ударов. Однако лишь порядка 1,5 тыс. из них расположены под землей и могут обеспечить значительную защиту.

Власти хотят, чтобы под убежища были оборудованы не только общественные пространства, но и коммерческие здания и частные дома. На переоборудование помещений потребуется значительная сумма денег, поэтому правительство рассматривает вопрос о выделении соответствующих субсидий. Решение о том, кому и в каком объеме они будут предоставляться, будет принято по итогам исследования, которое пройдет в текущем финансовом году.

При изучении вопроса правительство ссылается на зарубежный опыт. В частности, на Тайване имеется 105 тыс. убежищ, чья вместимость втрое превышает население острова, в Израиле все новые дома должны быть оборудованы комнатой безопасности с усиленными стенами, а в общественных помещениях есть убежища на случай бомбардировки. Ссылаются в Японии и на опыт Сингапура, США и Швейцарии.

Тема строительства убежищ от ракетных обстрелов обсуждается в Японии в свете ракетно-ядерной программы КНДР, опыта конфликта на Украине, а также обострения ситуации вокруг Тайваня.