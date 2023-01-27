О нас

Япония выделит средства для оборудования убежищ на случай ракетных атак

Япония выделит средства для оборудования убежищ на случай ракетных атак Правительство Японии рассматривает вопрос о выделении государственных субсидий для укрепления имеющихся или оборудования новых убежищ для населения на случай ракетных атак.
Другие страны
27 января 2023 г. 05:44
Япония выделит средства для оборудования убежищ на случай ракетных атак

Правительство Японии рассматривает вопрос о выделении государственных субсидий для укрепления имеющихся или оборудования новых убежищ для населения на случай ракетных атак.

Как передает Report, об этом сообщила газета Nikkei со ссылкой на источники.

Положение о необходимости эвакуационных пунктов на случай угроз содержится в обновленной стратегии национальной безопасности, однако в ней не приводится деталей на этот счет. В Японии на настоящий момент зарегистрировано 52 490 убежищ, которые можно в той или иной мере использовать в случае ракетных ударов. Однако лишь порядка 1,5 тыс. из них расположены под землей и могут обеспечить значительную защиту.

Власти хотят, чтобы под убежища были оборудованы не только общественные пространства, но и коммерческие здания и частные дома. На переоборудование помещений потребуется значительная сумма денег, поэтому правительство рассматривает вопрос о выделении соответствующих субсидий. Решение о том, кому и в каком объеме они будут предоставляться, будет принято по итогам исследования, которое пройдет в текущем финансовом году.

При изучении вопроса правительство ссылается на зарубежный опыт. В частности, на Тайване имеется 105 тыс. убежищ, чья вместимость втрое превышает население острова, в Израиле все новые дома должны быть оборудованы комнатой безопасности с усиленными стенами, а в общественных помещениях есть убежища на случай бомбардировки. Ссылаются в Японии и на опыт Сингапура, США и Швейцарии.

Тема строительства убежищ от ракетных обстрелов обсуждается в Японии в свете ракетно-ядерной программы КНДР, опыта конфликта на Украине, а также обострения ситуации вокруг Тайваня.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

Япония расширила санкции против РФ
Япония расширила санкции против РФ
27 января 2023 г. 06:56
ООН: В Афганистане показатель недоедания достиг рекордного уровня
ООН: В Афганистане показатель недоедания достиг рекордного уровня
27 января 2023 г. 06:37
МВФ обсуждает предоставление многолетней помощи Украине на $16 млрд
МВФ обсуждает предоставление многолетней помощи Украине на $16 млрд
27 января 2023 г. 04:16
ВС США сообщили о ликвидации в Сомали одного из главарей ИГИЛ
ВС США сообщили о ликвидации в Сомали одного из главарей ИГИЛ
27 января 2023 г. 03:48
СМИ: ЕС рассматривает возможность введения новых санкций против Беларуси
СМИ: ЕС рассматривает возможность введения новых санкций против Беларуси
27 января 2023 г. 02:53
Джонсон назвал нормандский процесс дипломатической имитацией
Джонсон назвал нормандский процесс "дипломатической имитацией"
27 января 2023 г. 02:32
Британские спецслужбы сообщили об атаках иранских и российских хакеров
Британские спецслужбы сообщили об атаках иранских и российских хакеров
27 января 2023 г. 00:57
Пентагон опроверг данные об отказе от размещения в Японии ракет средней дальности
Пентагон опроверг данные об отказе от размещения в Японии ракет средней дальности
27 января 2023 г. 00:23
Фонд ООН выделил $50 млн на гуманитарные операции на Украине
Фонд ООН выделил $50 млн на гуманитарные операции на Украине
26 января 2023 г. 23:12
Вспышка неизвестной болезни в Кот-д'Ивуаре привела к гибели более 10 детей
Вспышка неизвестной болезни в Кот-д'Ивуаре привела к гибели более 10 детей
26 января 2023 г. 22:20

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi