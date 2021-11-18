Япония выделит почти 700 млрд долларов на поддержку экономики в период пандемии

Объем нового пакета мер по стимулированию экономики Японии, пострадавшей от влияния пандемии коронавируса, составит около 78,9 трлн иен (691,5 млрд долларов США по текущему курсу).

Объем нового пакета мер по стимулированию экономики Японии, пострадавшей от влияния пандемии коронавируса, составит около 78,9 трлн иен (691,5 млрд долларов США по текущему курсу).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, правительство страны выделит из бюджета 55,7 трлн иен (488,2 млрд долларов). Остальные средства в объеме около 23,2 трлн иен (203,3 млрд долларов) представляют собой частные инвестиции. Ожидается, что пакет мер будет утвержден 19 ноября. Его объем превысил ожидания экономистов почти в два раза.

За счет этих средств власти Японии намерены увеличить экономическую поддержку населения и бизнеса. В частности, семьям с детьми младше 18 лет будет выплачены пособия в размере 100 тыс. иен (около 880 долларов) на каждого ребенка, сообщает агентство Kyodo. В прошлом году все жители Японии, включая постоянно проживающих иностранцев, получили единоразовую выплату в размере 100 тыс. иен в рамках поддержки населения на фоне пандемии.

Новые меры по стимулированию экономики являются частью предвыборных обещаний премьер-министра Фумио Кисиды, который занял свой пост в октябре.