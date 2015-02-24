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    ​Япония выделит 6 млн. долларов в качестве помощи сирийским беженцам

    Помощь будет осуществляться через Всемирную продовольственную программу ООН

    Баку. 24 февраля. REPORT.AZ/ Япония планирует выделить 700 млн. иен (около 6 млн. долларов) на помощь беженцам из зоны вооруженного конфликта в Сирии.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующее решение принято во вторник на заседании кабинета министров Японии.

    Как ожидается, выделенные средства будут направлены на приобретение одежды и продуктов питания для вынужденно перемещенных людей. Помощь будет осуществляться через Всемирную продовольственную программу ООН.

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