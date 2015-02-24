​Япония выделит 6 млн. долларов в качестве помощи сирийским беженцам

Баку. 24 февраля. REPORT.AZ/ Япония планирует выделить 700 млн. иен (около 6 млн. долларов) на помощь беженцам из зоны вооруженного конфликта в Сирии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующее решение принято во вторник на заседании кабинета министров Японии.

Как ожидается, выделенные средства будут направлены на приобретение одежды и продуктов питания для вынужденно перемещенных людей. Помощь будет осуществляться через Всемирную продовольственную программу ООН.