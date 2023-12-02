Япония выделит $230 млн Египту из-за обострения на Ближнем Востоке

Правительство Японии планирует выделить $230 млн Египту, находящемуся в тяжелой экономической ситуации, на которую повлияло обострение ситуации на Ближнем Востоке.

Правительство Японии планирует выделить $230 млн Египту, находящемуся в тяжелой экономической ситуации, на которую повлияло обострение ситуации на Ближнем Востоке.

Как передает Report , об этом японский премьер Фумио Кисида заявил на встрече с египетским президентом Абделем Фаттахом ас-Сиси в Дубае на полях 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28).

"Кисида заявил, что, исходя из потребностей Египта, который находится в тяжелой экономической и финансовой ситуации, на которую повлияла ситуация на Ближнем Востоке, будет проведена подготовка к выделению финансовой помощи в размере примерно $230 млн на 2024 год", - сообщил японский МИД.

Кроме того, стороны обсудили обострение палестино-израильского конфликта. Кисида поблагодарил Египет за его дипломатические усилия и доставку гуманитарной помощи в сектор Газа.

Он также повторил японскую позицию, отметив важность соблюдения международного права, и подчеркнул, что "во время военных операций необходимо принимать все возможные меры, чтобы предотвратить ущерб для мирных граждан".