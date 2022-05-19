Япония выделит 2 млн евро на отправку специалистов МАГАТЭ в Украину

Япония передаст МАГАТЭ 2 млн евро для командирования в Украину специалистов организации.

Япония передаст МАГАТЭ 2 млн евро для командирования в Украину специалистов организации.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси на встрече с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.

"Важно не допустить аварий на украинских АЭС", - приводит слова Гросси агентство Киодо.

Кроме того, на встрече Хаяси заявил, что Японии также выделит 1 млн евро для продвижения исследований при поддержке МАГАТЭ в области лучевой терапии для лечения онкологических заболеваний.

Утром в четверг Гросси, который находится в Японии, осмотрел АЭС "Фукусима-1", где в марте 2011 года произошла крупнейшая после Чернобыльской авария. В феврале этого года станцию посетила миссия МАГАТЭ для оценки планов сброса воды с тритием с АЭС "Фукусима-1". Миссия в целом дала положительную оценку процессу подготовки к этому оператора станции компании ТЕРСО и министерства экономики, торговли и промышленности Японии, заявив, что Япония добилась значительного прогресса в подготовке.