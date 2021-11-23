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Япония выделит 16 млрд долларов на поддержку населения в условиях пандемии

Япония выделит 16 млрд долларов на поддержку населения в условиях пандемии Правительство Японии приняло решение включить расходы в размере более 1,8 трлн иен (почти 15,8 млрд долларов США) на дополнительную финансовую помощь населению в условиях пандемии в проект государственного бюджета на 2021 финансовый год (начнется 1 апреля
Другие страны
23 ноября 2021 г. 09:25
Япония выделит 16 млрд долларов на поддержку населения в условиях пандемии

Правительство Японии приняло решение включить расходы в размере более 1,8 трлн иен (почти 15,8 млрд долларов США) на дополнительную финансовую помощь населению в условиях пандемии в проект государственного бюджета на 2021 финансовый год (начнется 1 апреля 2021 года).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, эти средства пойдут на начисление особых баллов, которые можно обменять на товары и услуги.

Помимо помощи населению такая мера призвана способствовать более активному внедрению в Японии единых карточек регистрации личности, которые в перспективе должны стать универсальным средством при всех расчетах и операциях. В настоящее время в стране их имеет только лишь чуть больше 39% жителей.

19 ноября правительство Японии утвердило новый пакет мер поддержки экономики и населения страны в период пандемии объемом около 78,9 трлн иен (691,5 млрд долларов). Власти выделят на эти цели из бюджета 55,7 трлн иен (488,2 млрд долларов). Остальные средства в объеме около 23,2 трлн иен (203,3 млрд долларов) предоставят частные компании в виде инвестиций.

Средства будут направлены на предотвращение распространения коронавируса, возобновление социально-экономической деятельности, стимулирование спроса и поддержку населения и бизнеса. В частности, семьям с детьми младше 18 лет будут выплачены пособия в размере 100 тыс. иен (около 880 долларов) на каждого ребенка. В прошлом году все жители Японии, включая постоянно проживающих иностранцев, получили единоразовую выплату в размере 100 тыс. иен в рамках поддержки населения на фоне пандемии.

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