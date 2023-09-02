Япония выделит 136 млн долларов несущим убытки из-за сброса воды с АЭС рыбакам

Правительство Японии направит порядка 20 млрд иен (около 136 млн долларов) в качестве субсидий для поддержки национальной рыболовецкой отрасли.

Правительство Японии направит порядка 20 млрд иен (около 136 млн долларов) в качестве субсидий для поддержки национальной рыболовецкой отрасли.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает Kyodo.

Рыболовецкая отрасль несет серьезные убытки из-за введенного некоторыми странами, прежде всего Китаем, эмбарго на импорт японских морепродуктов после начала сброса воды с АЭС "Фукусима-1".

Ранее премьер-министр Фумио Кисида подчеркивал, что Япония окажет всестороннюю поддержку рыболовецкой отрасли и изменит структуру экспорта морепродуктов, чтобы снизить зависимость от таких рынков сбыта, как Китай.