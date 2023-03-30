Япония выделила Украине $470 млн гуманитарной помощи

Правительство Японии приняло решение выделить Украине очередной пакет гуманитарной помощи на общую сумму $470 млн.

Правительство Японии приняло решение выделить Украине очередной пакет гуманитарной помощи на общую сумму $470 млн.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил МИД Японии.

Подчеркивается, что средства пойдут, в частности, на приобретение оборудования, необходимого для проведения разминирования и расчистки завалов, а также на восстановление инфраструктуры, включая связанную с сельскохозяйственной промышленностью Украины. Выделенные деньги также пойдут на восстановление энергетической системы страны, пострадавшей в результате боевых действий.

"Япония в сотрудничестве с международным сообществом, включая страны G7, продолжит поддерживать и быть рядом с народом Украины, столкнувшимся с трудностями", - говорится в сообщении японского внешнеполитического ведомства.

Общий объем гуманитарной помощи, которую Токио за прошедший год направил Киеву, превышает $1,6 млрд.