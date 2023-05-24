Япония выделила помощь Украине на 7,6 млрд долларов

Правительство Японии к настоящему времени предоставило Украине гуманитарной, продовольственной, финансовой и прочих видов помощи на общую сумму 7,6 млрд долларов.

Правительство Японии к настоящему времени предоставило Украине гуманитарной, продовольственной, финансовой и прочих видов помощи на общую сумму 7,6 млрд долларов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в среду на дебатах в бюджетной комиссии нижней палаты парламента глава японского МИД Ёсимаса Хаяси, подтвердив тем самым ранее озвученную в Киеве цифру.

"К настоящему времени мы выделили Украине в общей сложности 7,6 млрд долларов на различные экономические нужды, восстановление хозяйства, в виде гуманитарной, финансовой, продовольственной и прочей помощи", - сказал министр. Он сообщил, что в Японии сейчас находится украинская делегация, которая знакомится, в частности, с опытом преодоления последствий стихийных бедствий, восстановления разрушенной инфраструктуры. В общую сумму помощи, сказал министр, включены также расходы по подготовке украинских специалистов по разминированию.

В мае Токио также объявил о решении передать Киеву 100 военных грузовиков и 30 тыс. армейских продовольственных рационов. Правительство Японии выразило также готовность принять на лечение раненых украинских военнослужащих.