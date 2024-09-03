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Япония выделила почти $7 млрд на сдерживание цен на электроэнергию, газ и бензин

Япония выделила почти $7 млрд на сдерживание цен на электроэнергию, газ и бензин Правительство Японии приняло решение выделить дополнительные дотации в размере 989,1 млрд иен (почти $6,8 млрд) на снижение тарифов на электроэнергию, бытовой газ, бензин и т. д.
Другие страны
3 сентября 2024 г. 08:52
Япония выделила почти $7 млрд на сдерживание цен на электроэнергию, газ и бензин

Правительство Японии приняло решение выделить дополнительные дотации в размере 989,1 млрд иен (почти $6,8 млрд) на снижение тарифов на электроэнергию, бытовой газ, бензин и т. д.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом объявил кабинет министров.

Тем самым будет практически исчерпан фонд дотаций на снижение потребительских цен в первую очередь на энергоносители, выделенный в нынешнем финансовом году, который завершится 31 марта 2025 года. Эти средства направляются частным компаниям в качестве компенсации за то, что те сдерживают рост тарифов для населения.

По официальному прогнозу, в 2024 финансовом году общий индекс потребительских цен в стране возрастет примерно на 2,5% по сравнению с уровнем предыдущего года. При этом особенно увеличиваются тарифы на электроэнергию и бытовой газ, а также на бензин. Это связано с подорожанием импортных энергоносителей, которые Япония практически целиком закупает за границей.

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