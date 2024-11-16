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Япония выделила 3 млрд долларов Украине в рамках кредита по активам РФ

Япония выделила 3 млрд долларов Украине в рамках кредита по активам РФ Япония выделила Украине 3 млрд долларов в рамках инициативы G7 по кредиту на 50 млрд долларов, который будет погашен из доходов от замороженных активов РФ.
Другие страны
16 ноября 2024 г. 22:32
Япония выделила 3 млрд долларов Украине в рамках кредита по активам РФ

Япония выделила Украине 3 млрд долларов в рамках инициативы G7 по кредиту на 50 млрд долларов, который будет погашен из доходов от замороженных активов РФ.

Как передает Report, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

В частности, сегодня глава украинского государства встретился с новым главой МИД Японии Такеши Иваей, который в первую очередь посетил Украину сразу после назначения нового правительства.

"Спасибо за последовательную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, а также за значительную финансовую и гуманитарную помощь со стороны Японии, в частности, за передачу нового пакета документов помощи нашему энергосектору", - написал Зеленский.

Также он сообщил и поблагодарил Японию за то, что она выделила 3 млрд в рамках решения G7 по кредиту на 50 млрд долларов.

Кроме того, глава МИД Японии Такеши Ивая встретился с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем. После встречи глава украинского правительства сообщил, что Украина и Япония подписали соглашение для усиления взаимодействия в сфере безопасности информации, другим ключевым направлением сотрудничества является гуманитарное разминирование.

Кроме того, Такеши Ивая заверил, что Япония будет делать все для восстановления Украины через поддержку государственного и частного сектора.

Отметим, что общий объем помощи Украине со стороны Японии уже достиг 12,1 млрд долларов.

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