Япония даст Украине грант на восстановление суммой $106 млн

Правительство Японии намерено по итогам запланированной на 19 февраля двусторонней конференции по восстановлению Украины передать Киеву грант в размере 15,8 млрд иен (около $106 млн).

Правительство Японии намерено по итогам запланированной на 19 февраля двусторонней конференции по восстановлению Украины передать Киеву грант в размере 15,8 млрд иен (около $106 млн).

Как передает Report , об этом сообщило агентство Kyodo со ссылкой на источники.

Ранее газета Sankei информировала, что власти Японии определили семь приоритетных направлений сотрудничества с Киевом, которые будут объявлены в ходе конференции.

Ожидается, что японская сторона будет способствовать разминированию украинской территории и улучшению гуманитарной ситуации в стране, стимулировать развитие местного сельского хозяйства, новых видов производств, включая сферу биотехнологий, а также IT-технологий.

Кроме того, Япония будет работать над восстановлением энергетической и транспортной инфраструктуры Украины. Токио также окажет поддержку Киеву в вопросе искоренения коррупции и усиления государственного управления. В связи с этим власти двух стран рассчитывают подписать более 20 документов на тему двустороннего взаимодействия.

Правительство Японии к настоящему времени предоставило Украине гуманитарную, продовольственную, финансовую и прочие виды помощи на сумму более $7,6 млрд.