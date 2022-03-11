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Япония вводит запрет на экспорт в Россию 57 наименований продукции

Япония вводит запрет на экспорт в Россию 57 наименований продукции Министерство экономики, торговли и промышленности Японии обнародовало перечень продукции, экспорт которой будет запрещен в Россию из-за событий вокруг Украины.
Другие страны
11 марта 2022 г. 13:43
Япония вводит запрет на экспорт в Россию 57 наименований продукции

Министерство экономики, торговли и промышленности Японии обнародовало перечень продукции, экспорт которой будет запрещен в Россию из-за событий вокруг Украины.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, в списке 57 позиций, 31 из которых – товары общего назначения, а еще 26 – технологические элементы, включая программное обеспечение.

В частности, запрет на экспорт, который вступит в силу 18 марта, распространяется на полупроводники, радары, сенсоры, лазеры, средства связи, записывающие устройства и их компоненты, осциллографы, спектрометры, усилители сигналов, генераторы сигналов, резисторы, криптографическое оборудование, телекамеры, оптические фильтры, фторидное волокно и другое.

Кроме этого, экспортный запрет вводится на навигационное оборудование, радиоэлектронное оборудование, оборудование для подводного наблюдения, дайверское оборудование. Также в списке значатся дизельные двигатели, комплектующие для тракторов, газотурбинные двигатели для самолетов и их комплектующие, оборудование для нефтепереработки.

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Версия на азербайджанском языке Yaponiya Rusiyaya ixracı dayandırılacaq məhsulları açıqlayıb
Версия на английском языке Japan banning exports of 57 product items to Russia

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