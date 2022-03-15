Япония вводит санкции в отношении 17 граждан России

Япония вводит санкции в отношении 17 физлиц из России в связи с ситуацией вокруг Украины. Среди лиц, которых коснутся новые санкции, 11 депутатов Госдумы РФ.

Япония вводит санкции в отношении 17 физлиц из России в связи с ситуацией вокруг Украины. Среди лиц, которых коснутся новые санкции, 11 депутатов Госдумы РФ.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщил МИД страны.

Меры по замораживанию активов 17 граждан России были приняты "с учетом нынешней международной ситуации вокруг Украины, в целях поддержания международного мира и безопасности и в качестве вклада Японии в международные усилия по обеспечению международного мира".

Кроме того, санкции введены в отношении владельца компании "Ренова" Виктора Вексельберга и нескольких родственников предпринимателя Юрия Ковальчука.