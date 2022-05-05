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Япония вводит дополнительные санкции против России

Япония вводит дополнительные санкции против России Правительство Японии приняло решение ввести дополнительный пакет санкций в отношении РФ из-за ситуации в Украине.
Другие страны
5 мая 2022 г. 18:56
Япония вводит дополнительные санкции против России

Правительство Японии приняло решение ввести дополнительный пакет санкций в отношении РФ из-за ситуации в Украине.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом этом в четверг на пресс-конференции по итогам прошедших в Лондоне переговоров с британским премьер-министром Борисом Джонсоном заявил глава японского правительства Фумио Кисида.

Он подчеркнул, что новый пакет санкций состоит из четырех основных направлений. "Первое - заморозка активов еще примерно 140 физических лиц", - отметил он.

Также новые санкции предусматривают расширение запрета на поставки различной продукции российским компаниям, связанным с военно-промышленным комплексом РФ, расширение списка российских банков, в отношении которых действуют рестрикции, а также расширение эмбарго на импорт в РФ передовых технологий - в частности, введение запрета на поставки квантовых компьютеров.

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