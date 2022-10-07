Япония ввела санкции против родственников Шойгу, Медведева, Мишустина и Матвиенко

Япония ввела санкции против более чем 80 индивидуальных лиц и 9 организаций из России.

Япония ввела санкции против более чем 80 индивидуальных лиц и 9 организаций из России.

Об этом передает Report cо ссылкой на ТАСС.

Новые санкции Японии затрагивают, в частности, родственников главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова, министра обороны Сергея Шойгу, председателя Совета федерации Федерального собрания Валентины Матвиенко, председателя правительства РФ Михаила Мишустина, зампреда Совбеза Дмитрия Медведева, председателя совета директоров холдинга "Национальная медиа группа" Алины Кабаевой, главного редактора телеканала RT Маргариты Симоньян и т.д.

Санкции также касаются концерна "Калашников", АО "ОДК-Климов", АО Концерн "Созвездие", холдинга "Росэлектроника".

Сообщается, что это решение обусловлено присоединением к России т.н. ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей Украины.