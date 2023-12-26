О нас

Япония ввела санкции против представителей руководства ХАМАС

Япония ввела санкции против представителей руководства ХАМАС Япония ввела санкции против представителей руководства радикального движения ХАМАС в связи с нападением на Израиль в октябре.
Другие страны
26 декабря 2023 г. 08:57
Япония ввела санкции против представителей руководства ХАМАС

Япония ввела санкции против представителей руководства радикального движения ХАМАС в связи с нападением на Израиль в октябре.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении японского внешнеполитического ведомства.

В санкционные списки внесены лидер ХАМАС в секторе Газа Яхья Синвар, руководитель военного крыла движения Мухаммед ад-Дейф и его заместитель Марван Исса.

Япония примет в отношении них несколько мер, включая заморозку активов в случае обнаружения.

Напомним, что ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков.

Израильская сторона в ответ на это объявила о начале операции "Железные мечи", которая продолжается по сей день.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Japan to impose sanctions on three senior Hamas members

Другие новости из категории

ВМС Британии сообщили о новом инциденте у берегов Йемена
ВМС Британии сообщили о новом инциденте у берегов Йемена
26 декабря 2023 г. 09:29
Вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел на высоту 2,8 км
Вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел на высоту 2,8 км
26 декабря 2023 г. 09:15
США сообщили о нанесении ударов по объектам группировки Катаиб Хезболлах в Ираке
США сообщили о нанесении ударов по объектам группировки "Катаиб Хезболлах" в Ираке
26 декабря 2023 г. 08:39
Китай запустил на орбиту три спутника
Китай запустил на орбиту три спутника
26 декабря 2023 г. 08:09
В квартире недалеко от Парижа нашли мертвыми мать и ее четверых детей
В квартире недалеко от Парижа нашли мертвыми мать и ее четверых детей
26 декабря 2023 г. 07:55
В ЕС резко возросло количество заявок на предоставление убежища
В ЕС резко возросло количество заявок на предоставление убежища
26 декабря 2023 г. 07:41
СМИ: Убитый в Сирии генерал КСИР отвечал за поставки оружия Хезболлах
СМИ: Убитый в Сирии генерал КСИР отвечал за поставки оружия "Хезболлах"
26 декабря 2023 г. 06:49
Представитель Израиля обсудит в США снижение интенсивности боев
Представитель Израиля обсудит в США снижение интенсивности боев
26 декабря 2023 г. 05:39
Токио начнет консультации с Вашингтоном о скорой передаче ракет для Patriot
Токио начнет консультации с Вашингтоном о скорой передаче ракет для Patriot
26 декабря 2023 г. 04:52
По меньшей мере 20 человек погибли в результате оползня на востоке ДР Конго
По меньшей мере 20 человек погибли в результате оползня на востоке ДР Конго
26 декабря 2023 г. 04:13

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi