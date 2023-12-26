Япония ввела санкции против представителей руководства ХАМАС

Япония ввела санкции против представителей руководства радикального движения ХАМАС в связи с нападением на Израиль в октябре.

Япония ввела санкции против представителей руководства радикального движения ХАМАС в связи с нападением на Израиль в октябре.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении японского внешнеполитического ведомства.

В санкционные списки внесены лидер ХАМАС в секторе Газа Яхья Синвар, руководитель военного крыла движения Мухаммед ад-Дейф и его заместитель Марван Исса.

Япония примет в отношении них несколько мер, включая заморозку активов в случае обнаружения.

Напомним, что ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков.

Израильская сторона в ответ на это объявила о начале операции "Железные мечи", которая продолжается по сей день.