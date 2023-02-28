Япония ввела санкции против главы "Калашникова", замминистра обороны РФ и еще 46 лиц

Правительство Японии ввело санкции, включающие заморозку активов в случае их наличия, в отношении 48 лиц из России, включая заместителя министра обороны Виктора Горемыкина и главу концерна "Калашников" Алана Лушникова.

Правительство Японии ввело санкции, включающие заморозку активов в случае их наличия, в отношении 48 лиц из России, включая заместителя министра обороны Виктора Горемыкина и главу концерна "Калашников" Алана Лушникова.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, списки были опубликованы японским внешнеполитическим ведомством.

Они разделены на две части и состоят из санкционного перечня по России (39 человек) и отдельно по лицам из подконтрольных Москве "Крыма", "ДНР", "ЛНР", Запорожской и Херсонской областей Украины (9 человек).

В первом числятся начальник Управления президента РФ по обеспечению деятельности Госсовета Александр Харичев, его заместитель Борис Рапопорт, некоторые сотрудники Генерального штаба Вооруженных сил РФ, а также Турпал-Али Ибрагимов, названный родственником Рамзана Кадырова.

Кроме того, Министерство экономики, торговли и промышленности Японии распространило заявление, в котором анонсировало введение запрета на экспорт товаров, "способствующих укреплению промышленной базы", в рамках очередного пакета санкций против РФ.

Ведомство отмечает, что детали этих рестрикций еще не определены и будут заявлены позднее.