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Япония ввела санкции против армянской компании

Япония ввела санкции против армянской компании Япония приняла новый пакет санкций в отношении России, включающий экспортные ограничения для 57 компаний.
Другие страны
15 декабря 2023 г. 08:05
Япония ввела санкции против армянской компании

Япония приняла новый пакет санкций в отношении России, включающий экспортные ограничения для 57 компаний.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, также предусмотрена заморозка активов в случае обнаружения 35 физических лиц и 43 юридических лиц. Кроме того, некоторые компании из ОАЭ, Армении, Сирии и Узбекистана также подвергнутся ограничениям. С начала следующего года будет запрещен импорт алмазов для непромышленного использования. Министерство экономики, торговли и промышленности Японии сообщило об этом.

Список компаний, на которые распространяются экспортные ограничения, включает промышленные, авиационные, оборонные, судостроительные и исследовательские предприятия.

Япония также вводит санкции против иностранных компаний, которые, по мнению Токио, помогают России обойти ограничения. В частности, санкции применяются к двум компаниям из ОАЭ, одной из Армении, одной из Сирии и двум из Узбекистана.

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Версия на азербайджанском языке Yaponiya Ermənistan şirkətinə qarşı sanksiya tətbiq edib

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