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Япония ввела санкции против 11 лиц, 51 компании и 3 банков из РФ

Япония ввела санкции против 11 лиц, 51 компании и 3 банков из РФ Правительство Японии приняло решение в рамках антироссийских мер ввести санкции против 11 физических лиц, 51 юридического лица и 3 банков из России, а также десятков компаний и 1 физлица из восьми стран мира.
Другие страны
10 января 2025 г. 05:49
Япония ввела санкции против 11 лиц, 51 компании и 3 банков из РФ

Правительство Японии приняло решение в рамках антироссийских мер ввести санкции против 11 физических лиц, 51 юридического лица и 3 банков из России, а также десятков компаний и 1 физлица из восьми стран мира.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующие решения опубликованы кабмином.

Кроме того, в РФ запрещен экспорт используемого в промышленности капсаицина и 335 видов товаров, в том числе деталей для спецтехники, малолитражных мотоциклов и инструментов.

В частности, меры предполагают заморозку активов в случае их обнаружения генерального директора "Алросы" Павла Маринычева, первого заместителя гендиректора госкорпорации "Ростех" Владимира Артякова, главы "ПСВ Технологии" Сергея Петрова и еще восьми лиц. Среди организаций эти меры касаются российских НПО машиностроения, Алексинского химкомбината, а также других НПО и предприятий. Под санкции подпали ЦМРБанк, РФК Банк и Тимер Банк.

В отношении еще 22 компаний и организаций из России вводятся экспортные ограничения. Такие же меры касаются 31 компании из Китая (18), ОАЭ (1), Казахстана (1), Киргизии (2), Таиланда (1) и Турции (8). Кроме того, заморозка активов касается одного гражданина КНДР, а также грузинского MRB Bank.

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