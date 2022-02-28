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Япония ввела персональные санкции против Лукашенко

Япония ввела персональные санкции против Лукашенко Япония вслед за США и другими странами введет санкции против некоторых лиц Беларуси, в том числе президента Александра Лукашенко за поддержку России в военных действиях против Украины.
Другие страны
28 февраля 2022 г. 16:00
Япония ввела персональные санкции против Лукашенко

Япония вслед за США и другими странами введет санкции против некоторых лиц Беларуси, в том числе президента Александра Лукашенко за поддержку России в военных действиях против Украины.

Как передает Report, об этом cooбщило издание JapanToday со ссылкой на премьер-министра Фумио Кисида.

"Беларусь поддерживает военные действия России, и мы решительно это осуждаем. Мы намерены оперативно решить вопрос относительно санкций", - заявил он.

В то же время министр иностранных дел Ёсимаса Хаяси заявил, что Япония рассматривает "меры против отдельных лиц, в том числе высокопоставленных государственных чиновников" Беларуси.

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Версия на азербайджанском языке Yaponiya Lukaşenkoya qarşı sanksiya tətbiq edir

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