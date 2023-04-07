Япония ввела новый пакет санкций в отношении России

Новый пакет санкций Японии в отношении России вступил в силу.

Новый пакет санкций Японии в отношении России вступил в силу.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом говорится в сообщении Минэкономики, торговли и промышленности Японии.

Большая часть ограничений затрагивает авиацию. Они предполагают запрет на экспорт в Россию воздушных шаров, планеров, безмоторных летательных аппаратов и их компонентов, парашютов, беспилотников и их компонентов, тормозных систем для самолетов и тренажеров для летчиков.

Запрещена поставка проката из железа и стали, приборов для измерения давления, гидрометров, а также других измерительных приборов. Запрещена поставка фотоаппаратов для подводной и аэрофотосъемки и гольф-каров, а также всех детских игрушек с колесами, моделей для сборки и т.д.