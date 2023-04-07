О нас

Япония ввела новый пакет санкций в отношении России

Япония ввела новый пакет санкций в отношении России Новый пакет санкций Японии в отношении России вступил в силу.
Другие страны
7 апреля 2023 г. 11:30
Япония ввела новый пакет санкций в отношении России

Новый пакет санкций Японии в отношении России вступил в силу.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом говорится в сообщении Минэкономики, торговли и промышленности Японии.

Большая часть ограничений затрагивает авиацию. Они предполагают запрет на экспорт в Россию воздушных шаров, планеров, безмоторных летательных аппаратов и их компонентов, парашютов, беспилотников и их компонентов, тормозных систем для самолетов и тренажеров для летчиков.

Запрещена поставка проката из железа и стали, приборов для измерения давления, гидрометров, а также других измерительных приборов. Запрещена поставка фотоаппаратов для подводной и аэрофотосъемки и гольф-каров, а также всех детских игрушек с колесами, моделей для сборки и т.д.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

Милли Меджлис подготовил ответное заявление парламенту Ирана
Милли Меджлис подготовил ответное заявление парламенту Ирана
7 апреля 2023 г. 12:14
Еркин Тукумов: Необходимо развивать туризм между Азербайджаном и Казахстаном
Еркин Тукумов: Необходимо развивать туризм между Азербайджаном и Казахстаном
7 апреля 2023 г. 11:35
Турецкий политолог: Успешные проекты AK Parti приносят государству миллиарды
Турецкий политолог: Успешные проекты AK Parti приносят государству миллиарды
6 апреля 2023 г. 15:12
ISW о следе Ирана в вооруженном нападении на депутата Фазиля Мустафу
ISW о следе Ирана в вооруженном нападении на депутата Фазиля Мустафу
6 апреля 2023 г. 11:24
В Азербайджане задержаны члены проиранской группировки, ведущей подрывную деятельность
В Азербайджане задержаны члены проиранской группировки, ведущей подрывную деятельность
6 апреля 2023 г. 10:23
Лечение Фазиля Мустафы продолжается в госпитале СГБ
Лечение Фазиля Мустафы продолжается в госпитале СГБ
6 апреля 2023 г. 09:43
Подписаны азербайджано-таджикские документы
ФотоПодписаны азербайджано-таджикские документы
5 апреля 2023 г. 16:57
В Душанбе состоялась церемония официальной встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева
ФотоВ Душанбе состоялась церемония официальной встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева
5 апреля 2023 г. 14:25
Вице-министр: Хотим видеть присутствие азербайджанских компаний в СЭЗ Казахстана
Вице-министр: Хотим видеть присутствие азербайджанских компаний в СЭЗ Казахстана
5 апреля 2023 г. 13:50
Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл с государственным визитом в Таджикистан
ФотоПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл с государственным визитом в Таджикистан
5 апреля 2023 г. 11:57

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi