Япония ввела новые санкции против руководства ХАМАС

Правительство Японии ввело санкции в отношении физических лиц и компаний, связанных с палестинской радикальной группировкой ХАМАС.

Правительство Японии ввело санкции в отношении физических лиц и компаний, связанных с палестинской радикальной группировкой ХАМАС.

Как передает Report , об этом сообщает Reuters со ссылкой на японское министерство иностранных дел.

"Япония ввела санкции в отношении частных лиц и фирм, связанных с ХАМАС", — указывается в материале.

По данным агентства, ограничения заключаются в блокировке финансовых активов частных лиц и компаний, которые помогали спонсировать радикальное движение.

Правительство Японии также рассмотрит решение о заморозке активов девяти руководителей ХАМАС, чтобы помешать его финансированию.