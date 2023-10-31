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Япония ввела новые санкции против руководства ХАМАС

Япония ввела новые санкции против руководства ХАМАС Правительство Японии ввело санкции в отношении физических лиц и компаний, связанных с палестинской радикальной группировкой ХАМАС.
Другие страны
31 октября 2023 г. 07:42
Япония ввела новые санкции против руководства ХАМАС

Правительство Японии ввело санкции в отношении физических лиц и компаний, связанных с палестинской радикальной группировкой ХАМАС.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на японское министерство иностранных дел.

"Япония ввела санкции в отношении частных лиц и фирм, связанных с ХАМАС", — указывается в материале.

По данным агентства, ограничения заключаются в блокировке финансовых активов частных лиц и компаний, которые помогали спонсировать радикальное движение.

Правительство Японии также рассмотрит решение о заморозке активов девяти руководителей ХАМАС, чтобы помешать его финансированию.

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Версия на азербайджанском языке Yaponiya “HƏMAS” rəhbərliyinə qarşı yeni sanksiyalar tətbiq edib

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