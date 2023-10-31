Япония ввела новые санкции против руководства ХАМАС

Правительство Японии ввело санкции в отношении физических лиц и компаний, связанных с палестинской радикальной группировкой ХАМАС.
Как передает
"Япония ввела санкции в отношении частных лиц и фирм, связанных с ХАМАС", — указывается в материале.
По данным агентства, ограничения заключаются в блокировке финансовых активов частных лиц и компаний, которые помогали спонсировать радикальное движение.
Правительство Японии также рассмотрит решение о заморозке активов девяти руководителей ХАМАС, чтобы помешать его финансированию.