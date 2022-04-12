Япония ввела новые санкции против 398 человек и 28 организаций из РФ

Правительство Японии утвердило введение дополнительных санкций против 398 человек и 28 организаций из РФ в связи с ситуацией вокруг Украины.

Правительство Японии утвердило введение дополнительных санкций против 398 человек и 28 организаций из РФ в связи с ситуацией вокруг Украины.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте японского МИД.

Санкциям, в частности, подверглись депутаты Госдумы.

Также по решению кабмина страны с 12 мая будут заморожены активы Сбербанка и Альфа-банка.

Кроме того, правительство Японии утвердило запрет на новые инвестиции в РФ.

Отмечается, что с 12 мая новые инвестиции из Японии в РФ можно будет осуществлять только по особым разрешениям.

8 апреля о решении Токио ввести новые санкции против Москвы объявил японский премьер-министр Фумио Кисида.