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Япония ввела новые санкции против 398 человек и 28 организаций из РФ

Япония ввела новые санкции против 398 человек и 28 организаций из РФ Правительство Японии утвердило введение дополнительных санкций против 398 человек и 28 организаций из РФ в связи с ситуацией вокруг Украины.
Другие страны
12 апреля 2022 г. 06:28
Япония ввела новые санкции против 398 человек и 28 организаций из РФ

Правительство Японии утвердило введение дополнительных санкций против 398 человек и 28 организаций из РФ в связи с ситуацией вокруг Украины.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте японского МИД.

Санкциям, в частности, подверглись депутаты Госдумы.

Также по решению кабмина страны с 12 мая будут заморожены активы Сбербанка и Альфа-банка.

Кроме того, правительство Японии утвердило запрет на новые инвестиции в РФ.

Отмечается, что с 12 мая новые инвестиции из Японии в РФ можно будет осуществлять только по особым разрешениям.

8 апреля о решении Токио ввести новые санкции против Москвы объявил японский премьер-министр Фумио Кисида.

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