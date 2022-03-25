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Япония введет запрет на экспорт предметов роскоши в Россию

Япония введет запрет на экспорт предметов роскоши в Россию Япония введет запрет на экспорт предметов роскоши в Россию в начале следующей недели.
Другие страны
25 марта 2022 г. 09:15
Япония введет запрет на экспорт предметов роскоши в Россию

Япония введет запрет на экспорт предметов роскоши в Россию в начале следующей недели.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом рассказал на пресс-конференции в Токио министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси.

"Также будет введен запрет на экспорт предметов роскоши (в Россию) в начале следующей недели. Кроме того, мы готовим к внесению в парламент проектов документов по законодательству в области криптоактивов для того, чтобы не дать (России) избежать санкций", — отметил Хаяси.

Он подчеркнул, что считает необходимым введение санкций против России, как и остальные члены "семерки".

Напомним, что ранее МИД Японии обнародовал новый пакет санкций против 25 россиян и 81 организации из России.

Санкционный список Японии включает уже 101 фамилию и 130 организаций из России.

МИД РФ в понедельник заявил, что Москва в качестве ответной меры на эти шаги Токио отказывается от ведения переговоров с Японией по мирному договору, прекращает безвизовые поездки граждан Японии на южные Курильские острова, выходит из диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах.

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Версия на азербайджанском языке Yaponiya Rusiyaya zinət əşyalarının ixracına qadağa qoyacaq
Версия на английском языке Japan to ban exports of luxury goods to Russia

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