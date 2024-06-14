Япония введет санкции против компаний из ОАЭ и КНР

Правительство Японии включит в новый санкционный список компании из Индии, Китая, ОАЭ и Узбекистана, которые обходят антироссийские ограничения.

Правительство Японии включит в новый санкционный список компании из Индии, Китая, ОАЭ и Узбекистана, которые обходят антироссийские санкции.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил Генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсимаса Хаяси.

"На нынешнем саммите Группы семи мы сообщили, что рассматриваем вопрос о введении нового пакета санкций, который будет включать компании из третьих стран. Мы рассматриваем меры против компаний из Китая, Индии, ОАЭ и Узбекистана", - сказал он.