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Япония введет санкции против компаний из ОАЭ и КНР

Япония введет санкции против компаний из ОАЭ и КНР Правительство Японии включит в новый санкционный список компании из Индии, Китая, ОАЭ и Узбекистана, которые обходят антироссийские ограничения.
Другие страны
14 июня 2024 г. 09:13
Япония введет санкции против компаний из ОАЭ и КНР

Правительство Японии включит в новый санкционный список компании из Индии, Китая, ОАЭ и Узбекистана, которые обходят антироссийские санкции.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил Генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсимаса Хаяси.

"На нынешнем саммите Группы семи мы сообщили, что рассматриваем вопрос о введении нового пакета санкций, который будет включать компании из третьих стран. Мы рассматриваем меры против компаний из Китая, Индии, ОАЭ и Узбекистана", - сказал он.

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Версия на английском языке Tokyo targets firms from China, UAE in new round of Russia sanctions

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