Япония всерьез рассматривает вероятность начала войны с КНДР

Баку. 31 декабря. REPORT.AZ/ Японское правительство всерьез рассматривает вероятность начала полномасштабной войны на Корейском полуострове, сообщает Report со ссылкой на агентство Kyodo.

По мнению аналитиков совета национальной безопасности страны, война может начаться из-за вторжения сил Южной Кореи в КНДР, ракетного удара Северной Кореи по Японии, столкновения сил КНДР и Южной Кореи, а также упреждающего удара американских вооруженных сил по полуострову.

При этом в случае начала военных действий Япония сможет задействовать механизм коллективной безопасности и получить поддержку США.

Ситуация на Корейском полуострове обострилась после очередных ядерных испытаний, проведенных Пхеньяном в конце августа и начале сентября.