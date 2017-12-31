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    Япония всерьез рассматривает вероятность начала войны с КНДР

    В случае начала военных действий Япония надеется на поддержку США

    Баку. 31 декабря. REPORT.AZ/ Японское правительство всерьез рассматривает вероятность начала полномасштабной войны на Корейском полуострове, сообщает Report со ссылкой на агентство Kyodo.

    По мнению аналитиков совета национальной безопасности страны, война может начаться из-за вторжения сил Южной Кореи в КНДР, ракетного удара Северной Кореи по Японии, столкновения сил КНДР и Южной Кореи, а также упреждающего удара американских вооруженных сил по полуострову.

    При этом в случае начала военных действий Япония сможет задействовать механизм коллективной безопасности и получить поддержку США.

    Ситуация на Корейском полуострове обострилась после очередных ядерных испытаний, проведенных Пхеньяном в конце августа и начале сентября. 

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