 Наверх

Япония временно закрыла посольство в Ираке

Япония временно закрыла посольство в Ираке

Япония временно закрыла свое посольство в Ираке и призвала японских граждан эвакуироваться из этой страны в связи с ударом по военным базам США со стороны Ирана.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, это следует из опубликованных в среду рекомендаций японского МИД.

"В связи с ростом напряженности в регионе и вероятностью возникновения непредвиденной ситуации в ближайшее время посольство Японии в Ираке призвало соотечественников в этой стране к скорейшей эвакуации, и с завершением эвакуации всех желающих из Багдада, 8 января по местному времени (посольство - ред.) временно закрыто", - говорится в сообщении МИД. 

Кроме того, Япония оказывает содействие в эвакуации ее граждан через консульство в Эрбиле.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!