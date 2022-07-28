Япония вновь обновила антирекорд по суточному приросту заражений коронавирусом

Антирекорд суточного прироста новых случаев заражения коронавирусом вновь объявила в четверг Япония.

Антирекорд суточного прироста новых случаев заражения коронавирусом вновь объявила в четверг Япония.

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют сводные данные администраций префектур.

За минувшие сутки по всей стране по меньшей мере 233 тыс. человек заразились коронавирусом - это самый высокий показатель для Японии за всю пандемию. Антирекорд в четверг был обновлен и в Токио - там за минувшие сутки выявили по крайней мере 40 406 новых случаев заражения. Схожая тенденция наблюдается и в других крупных японских городах.

В то же время, несмотря на текущую эпидемическую обстановку, правительство Японии не планирует вводить ограничения - местные власти объясняют такой подход низкой смертностью и низким числом больных в тяжелом состоянии. В то же время людей настоятельно призывают соблюдать все необходимые меры предосторожности, включая масочный режим, а также проходить бустерную ревакцинацию.

С начала пандемии в Японии коронавирусом заразились более 11,9 млн человек, около 32,1 тыс. умерли.