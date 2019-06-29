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Синдзо Абэ: Япония продолжит вносить свой вклад в борьбу с изменением климата и загрязнением морей пластиком

Япония вносет свой вклад в борьбу с изменением климата
© Sputnik/ Michael Klimentyev

Ключевые договоренности отражены в декларации, принятой по итогам саммита "Большой двадцатки" в Осаке. 

Как сообщает специальный корреспондент Report, об этом заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ на пресс-конференции. 

По его словам, документ удалось согласовать, несмотря на все возникавшие в процессе трудности и разногласия: "Важно отмечать не разногласия, а уметь найти общую основу. И многие страны согласились с этим подходом". 

С.Абэ отметил, что участникам саммита в Осаке удалось "прийти к единству мнений о необходимости продвижения справедливой и свободной торговли без дискриминации", свободному обмену данных (free flow data principle). 

В ходе встречи была отмечена необходимость реформирования Всемирной торговой организации (ВТО) и создания новых правил, поскольку нынешняя ситуация демонстрирует шаткость торговой системы: "На страны G20 приходится 70 процентов мировой экономики. Поэтому на нас лежит огромная ответственности",- отметил премьер-министр Абэ. 

По его словам, значительным достижением саммита в Осаке стало согласование рамок для совместных действий по борьбе с изменением климата и загрязнения пластиком морей. "Мы намерены реализовывать и инициативы по улучшению управления отходами (waste management) в развивающихся странах. Япония продолжит вносить свой вклад в вопрос сохранения окружающей среды как председатель в G20",- отметил Абэ.

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