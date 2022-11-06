Япония вложит $2,4 млрд в создание совместного с США центра по разработке чипов

Правительство Японии планирует выделить порядка 350 млрд иен (около 2,38 млрд долларов) на создание совместного с США научно-исследовательского центра для разработки 2-нанометровых полупроводников следующего поколения.

Правительство Японии планирует выделить порядка 350 млрд иен (около 2,38 млрд долларов) на создание совместного с США научно-исследовательского центра для разработки 2-нанометровых полупроводников следующего поколения.

Как передает Report со ссылкой на газету Nikkei, договоренность о создании совместного центра была достигнута в конце июля 2022 года.

Издание отмечает, что планируется, что научно-исследовательский центр будет создан к концу года. В проекте будут участвовать Токийский университет, японский Национальный институт передовых промышленных наук и технологий, Институт естественных наук "Рикэн", а также ряд компаний, перечень которых будет озвучен позднее. Одним из кандидатов может стать американская IBM.