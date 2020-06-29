Япония выступила против саммита G7 в расширенном формате

Япония настаивает на сохранении нынешней структуры Большой семерки. Как сообщает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом заявил генеральногоыйсекретаря кабинета министров Ёсихидэ Суга.

"Дело США как организатора этой встречи согласовать окончательную форму ее проведения...Но мы считаем крайне важным поддерживать сегодняшнюю структуру "семерки", — прокомментировал Суга намерение президента США пригласить на саммит Россию, Индию, Австралию и Южную Корею.

Генсек не стал опровергать или подтверждать информацию, что Япония уже проинформировала США о своем несогласии, в частности о приглашении Южной Кореи.

30 мая Белый дом сообщил, что саммит G7 пройдет в сентябре с возможным участием России, Южной Кореи, Австралии и Индии. Канада, Франция и Великобритания уже высказались против, а Южная Корея и Австралия подтвердили свою готовность приехать.