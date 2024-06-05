Япония, Великобритания и Италия совместно разработают новейший истребитель

Верхняя палата парламента Японии поддержала вопрос создания международной организации, которая будет выступать в качестве центра по контролю за совместной с Великобританией и Италией разработкой истребителя следующего поколения.

Верхняя палата парламента Японии поддержала вопрос создания международной организации, которая будет выступать в качестве центра по контролю за совместной с Великобританией и Италией разработкой истребителя следующего поколения.

Как передает Report, об этом сообщают зарубежные СМИ.

В новую структуру войдут представители трех стран, она должна стать главной командной базой проекта по созданию истребителя, который должен поступить на вооружение к 2035 году. Штаб организации будет находиться в Британии, возглавит его представитель Японии, а главой производственной части станет представитель Италии.

В ходе голосования на планерном заседании верхней палаты парламента, трансляция которого велась на ее сайте, депутаты большинством голосов одобрили заключенное соглашение о создании "международной правительственной организации в рамках программы глобальной боевой авиации". Одобрение нижней палаты парламента было получено в прошлом месяце. Таким образом, договор получил необходимое одобрение японского парламента для его ратификации.

В декабре 2022 года лидеры Японии, Италии и Великобритании договорились о совместной разработке к 2035 году истребителя нового поколения. В Японии он должен заменить F2, а в Италии и Британии - Eurofighter Typhoon.